बॉर्डर 2 फेम वामिका गब्बी की तरह पहनें ट्रेडिशनल सूट, लुक देख मर-मिटेंगे लोग
Shreya Pandey
| Jan 22, 2026
पंजाबी एक्ट्रेस वामिका गब्बी बेहद खूबसूरत और हसीन हैं.
इनकी फोटो सोशल मीडिया पर बहुत वायरल होते हैं.
आप एक्ट्रेस की तरह सूट डिजाइन पहन सकती हैं. इसमें आप बहुत सुंदर लगेंगी.
आप एक्ट्रेस की तरह पिंक कलर का पंजाबी सूट पहन सकती हैं. इसके साथ आप पीले रंग का दुपट्टा भी पहन सकती हैं.
आप एक्ट्रेस की तरह ऑरेंज और पिंक कलर का सूट भी कैरी कर सकती हैं.
आप एक्ट्रेस की तरह स्काई ब्लू कलर का लॉन्ग फ्रॉक भी पहन सकती हैं.
आप एक्टर की तरह रेड अनारकली सूट भी कैरी कर सकती हैं.
