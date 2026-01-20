इश्क मुर्शीद फेम दुर-ए-फिशां की तरह पहनें ट्रेडिशनल सूट, लगेंगी कयामत

Shreya Pandey Source: Bollywoodlife.com | Jan 20, 2026

दुर-ए-फिशां पाकिस्तानी ड्रामा 'इश्क मुर्शीद' से भारत में खूब फेमस हुईं हैं.

एक्ट्रेस बेहद खूबसूरत और हसीन हैं. इनके लुक को देख लोग एकदम दीवाने हो जाते हैं.

आप किसी पार्टी में एक्ट्रेस की तरह ट्रेड्शनल ड्रेस पहन सकती हैं. इसमें आप भी बहुत प्यारी लगेंगी.

आप एक्ट्रेस की तरह हल्के कलर में हैवी सूट पहन सकती हैं.

आप एक्ट्रेस की तरह लाल वेलवेट सूट भी पहन सकती हैं. ये ब्राईड के लिए खास है.

आप एक्ट्रेस की तरह ब्राउन कलर का सूट पहन सकती हैं.

आप एक्ट्रेस की तरह हल्के पिंक कलर का सूट पहन सकती हैं.

