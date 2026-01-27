शहनाज गिल की तरह पहनें ट्रेडिशनल सूट, लगेंगी एकदम कयामत
Shreya Pandey
| Jan 27, 2026
बिग बॉस फेम और एक्ट्रेस शहनाज गिल बेहद खूबसूरत और हसीन हैं.
इनका फैशन सेंस भी एकदम कमाल का है. ये ट्रेडिशनल ड्रेस में बेहद कमाल लगती हैं.
शहनाज गिल का फैशन सेंस बेहद कमाल का है, आप इनसे सूट आइडिया ले सकती हैं.
आप एक्ट्रेस की तरह रेड सूट, पैंट और दुपट्टा कैरी कर सकती हैं.
आप एक्ट्रेस की तरह पीले रंग का सूट पहन सकती हैं.
आप एक्ट्रेस की तरह सफेद स्लीवलेस सूट भी कैरी कर सकती हैं.
आप एक्ट्रेस की तरह डार्क ग्रीन सूट भी पहन सकती हैं.
