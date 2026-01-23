सोनम बाजवा की तरह पहनें ट्रेडिशनल सूट, खूबसूरत के साथ लगेंगी संस्कारी
Shreya Pandey
Source:
Bollywoodlife.com
| Jan 23, 2026
बॉलीवुड और पंजाबी एक्ट्रेस सोनम बाजवा बेहद खूबसूरत और हसीन हैं.
आप किसी भी पार्टी में या नॉर्मल डे में भी इन ट्रेडिशनल सूट को पहन सकती हैं.
आप एक्ट्रेस की तरह सफेद कलर का सूट पहन सकती हैं और रेड दुपट्टा भी ले सकती हैं.
आप एक्ट्रेस की तरह डार्क पर्पल सूट भी कैरी कर सकती हैं.
आप एक्ट्रेस की तरह नीले रंग का प्लाजो और कुर्ती भी पहन सकती हैं.
आप एक्ट्रेस की तरह रेड सूट भी पहन सकती हैं. इसका लुक भी प्यारा लगेगा.
आप एक्ट्रेस की तरह सफेद अनारकली सूट भी कैरी कर सकती हैं.
