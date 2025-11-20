पार्टी में पहनें सोनम कपूर की तरह वेस्टर्न ड्रेस, लगेंगी हद से ज्यादा हसीन
Shreya Pandey
Source:
Bollywoodlife.com
| Nov 20, 2025
बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनम कपूर इन दिनों फिर सुर्खियों में आ गईं हैं.
दरअसल, सोनम कपूर दूसरी बार मां बनने जा रहीं हैं, जिसके बाद लोग उन्हें बधाई दे रहें हैं.
आप एक्ट्रेस की तरह वेस्टर्न ड्रेस पहन सकती हैं, जिसमें आप बेहद हसीन लगेंगी.
आप सोनम कपूर की तरह रेड ऑफ शोल्डर वन पीस पहन सकती हैं.
आप एक्ट्रेस की तरह ब्लैक ड्रेस कैरी कर सकती हैं, इसमें आपका लुक कमाल लगेगा
आप एक्ट्रेस की तरह रेड वन पीस ड्रेस भी पहन सकती हैं. इसके साथ आप हिल्स वाले बूट पहन सकती हैं.
Thanks For Reading!
