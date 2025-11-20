पार्टी में पहनें सोनम कपूर की तरह वेस्टर्न ड्रेस, लगेंगी हद से ज्यादा हसीन

Shreya Pandey Source: Bollywoodlife.com | Nov 20, 2025

बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनम कपूर इन दिनों फिर सुर्खियों में आ गईं हैं.

Source: Bollywoodlife.com

दरअसल, सोनम कपूर दूसरी बार मां बनने जा रहीं हैं, जिसके बाद लोग उन्हें बधाई दे रहें हैं.

Source: Bollywoodlife.com

आप एक्ट्रेस की तरह वेस्टर्न ड्रेस पहन सकती हैं, जिसमें आप बेहद हसीन लगेंगी.

Source: Bollywoodlife.com

आप सोनम कपूर की तरह रेड ऑफ शोल्डर वन पीस पहन सकती हैं.

Source: Bollywoodlife.com

आप एक्ट्रेस की तरह ब्लैक ड्रेस कैरी कर सकती हैं, इसमें आपका लुक कमाल लगेगा

Source: Bollywoodlife.com

आप एक्ट्रेस की तरह रेड वन पीस ड्रेस भी पहन सकती हैं. इसके साथ आप हिल्स वाले बूट पहन सकती हैं.

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: वीकेंड बन जाएगा सुपरहिट, अगर देख लिए Jio Hotstar के ये रियलिटी शो और फिल्में

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.