दीवाली पर इन एक्ट्रेस की तरह पहनें खूबसूरत और डिजाइनर सूट

Shreya Pandey Source: Bollywoodlife.com | Oct 07, 2025

आप दिवाली के लिए आलिया की तरह रेड प्रिंटेड फ्रॉक सूट पहन सकती हैं.

दिवाली में रॉयल लुक के लिए आप दीपिका पादुकोण की तरह व्हाइट सूट कैसी कर सकती हैं.

आप अनन्या पांडे की तरह रेड कलर का फ्रॉक सूट भी पहन सकती हैं.

आप दिवाली पर श्रद्धा कपूर की तरह ऑरेंज सूट भी पहन सकती हैं.

आप जाह्नवी कपूर की तरह दिवाली पार्टी में हैवी सूट पहन सकती हैं.

आप अदिति राव की तरह एकदम रॉयल लुक अपना सकती हैं. इसमें आप बहुत प्यारी लगेंगी.

अनुष्का शर्मा की तरह आप पीले रंग का सूट भी कैरी कर सकती हैं. यह खूबसूरत लुक देगा.

