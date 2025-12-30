वेडिंग पार्टी में पहनें रश्मिका मंदाना की तरह खूबसूरत साड़ियां, लगेंगी हुस्नपरी
Source:
Bollywoodlife.com
Dec 30, 2025
साउथ की एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना बेहद खूबसूरत और हसीन हैं. एक्ट्रेस जल्द ही शादी भी करने वाली हैं.
रश्मिका की तरह आप शानदार साड़ी पहन सकती हैं, इसमें आप बहुत सुंदर लगेंगी.
आप एक्ट्रेस की तरह सिल्वर कलर की साड़ी पहन सकती हैं.
आप एक्ट्रेस की तरह ब्लैक फ्लावर प्रिंटेड साड़ी पहन सकती हैं.
आप एक्ट्रेस की तरह इस लुक को भी रीक्रिएट कर सकती हैं.
आप एक्ट्रेस की तरह ग्रीन कलर की साड़ी भी पहन सकती हैं.
आप एक्ट्रेस की तरह बोल्ड लगने के लिए पीले रंग की साड़ी पहन सकती हैं.
