हरितालिका तीज पर पहनें इन एक्ट्रेसेस की तरह खूबसूरत साड़ियां, लुक देख दीवाने हो जाएंगे पतिदेव

हरितालिका तीज पर पहनें इन एक्ट्रेसेस की तरह खूबसूरत साड़ियां, लुक देख दीवाने हो जाएंगे पतिदेव
Shreya Pandey
Source:
Bollywoodlife.com
| Aug 14, 2025
हरितालिका तीज सभी महिलाओं के लिए बहुत खास पर्व होता है. इस दिन महिलाएं अपने पति के लिए व्रत रखती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
इस मौके को और भी ज्यादा स्पेशल बनाने के लिए आप इन एक्ट्रेसेस की तरह साड़ी पहन सकती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
दीपिका की तरह आप चुनरी वाली रेड साड़ी पहन सकती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
आप माधुरी दीक्षित की तरह रेड बॉर्डर वाली साड़ी भी कैरी कर सकती है.
Source:
Bollywoodlife.com
नई-नवेली दुल्हन रकुल प्रीत की तरह स्टाइलिश साड़ी भी पहन सकती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
आप करीना कपूर की तरह भी साड़ी पहन सकती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
आप तीज पर काजोल की तरह पीले रंग की साड़ी भी पहन सकती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: ब्लैक मोनोक्रोम में दिशा पटानी का बोल्ड अंदाज, कर्वी फिगर ने बढ़ाई इंटरनेट की गर्मी
अगली वेब स्टोरी देखें.