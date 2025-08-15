हरितालिका तीज पर पहनें इन एक्ट्रेसेस की तरह खूबसूरत साड़ियां, लुक देख दीवाने हो जाएंगे पतिदेव

Shreya Pandey Source: Bollywoodlife.com | Aug 14, 2025

हरितालिका तीज सभी महिलाओं के लिए बहुत खास पर्व होता है. इस दिन महिलाएं अपने पति के लिए व्रत रखती हैं.

इस मौके को और भी ज्यादा स्पेशल बनाने के लिए आप इन एक्ट्रेसेस की तरह साड़ी पहन सकती हैं.

दीपिका की तरह आप चुनरी वाली रेड साड़ी पहन सकती हैं.

आप माधुरी दीक्षित की तरह रेड बॉर्डर वाली साड़ी भी कैरी कर सकती है.

नई-नवेली दुल्हन रकुल प्रीत की तरह स्टाइलिश साड़ी भी पहन सकती हैं.

आप करीना कपूर की तरह भी साड़ी पहन सकती हैं.

आप तीज पर काजोल की तरह पीले रंग की साड़ी भी पहन सकती हैं.

