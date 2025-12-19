इन साउथ की एक्ट्रेसेस की तरह पहनें खूबसूरत साड़ियां, दिखेगा ग्लैमरस लुक

Shreya Pandey Source: Bollywoodlife.com | Dec 19, 2025

आप इन साउथ एक्ट्रेसेस की तरफ साड़ी पहन सकती हैं. इसमें आपका लुक बेहद खूबसूरत लगेगा.

आप वेडिंग पार्टी में नयनतारा की तरफ ग्रीन साड़ी पहन सकती हैं.

आप एक्ट्रेस काजल अग्रवाल की तरह सिल्क साड़ी भी कैरी कर सकती हैं.

आप श्रुति हासन की तरह कांचीवरम साड़ी भी पहन सकती हैं.

आप सामंथा रूथ प्रभु की तरह सिल्क साड़ी पहन सकती हैं. इसके साथ आप ज्वैलरी भी कैरी कर सकती हैं.

आप खूबसूरत लुक के लिए तमन्ना की तरह इस लुक को रीक्रिएट कर सकती हैं.

आप पार्टी में रश्मिका मंदाना की तरह ग्रीन साड़ी पहन सकती हैं.

