नवरात्री में पहनें इन एक्ट्रेसेस की तरह खूबसूरत शरारा, लगेंगी चांद का टुकड़ा

नवरात्री में पहनें इन एक्ट्रेसेस की तरह खूबसूरत शरारा, लगेंगी चांद का टुकड़ा
Shreya Pandey
Source:
Bollywoodlife.com
| Sep 24, 2025
नवरात्री में खूबसूरत और प्यारी दिखना चाहती हैं तो इन एक्ट्रेसेस की तरह शरारा पहन सकती हैं.
आप पूजा की तरह ब्राउन शरारा कैरी कर सकती हैं.
आप नवरात्री में एक्ट्रेस की तरह सफेद ड्रेस भी पहन सकती हैं.
आप सारा की तरह मॉर्डर्न शरारा भी कैरी कर सकती हैं.
आप माधुरी दीक्षित की तरह पिंक शरारा भी पहन सकती हैं.
आप हिना खान के इस लुक को भी कॉपी कर सकती हैं.
