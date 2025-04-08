बैसाखी पर पहनें इन एक्ट्रेस की तरह खूबसूरत सूट, लगेंगी सबसे हसीन
Shreya Pandey
| Apr 08, 2025
बैसाखी के त्यौहार को खुशी और समृद्धि के तौर पर हर साल मनाया जाता है. यह मुख्य रूप से पंजाब और हरियाणा में मनाया जाता है.
इस दिन को स्पेशल बनाने के लिए इन एक्ट्रेस की तरह खूबसूरत सूट पहन सकती हैं.
आप आलिया की तरह सिंपल प्रिंटेड सूट पहन सकती हैं. इसका लुक भीड़ प्यारा नजर आएगा.
हैवी लुक के लिए आप कियारा की तरह अनारकली सूट भी पहन सकती हैं.
इस फेस्टिवल में खूबसूरत लगने के लिए आप करीना की तरह लाइट सूट भी कैरी कर सकती हैं.
अगर आप रॉयल लुक चाहती हैं तो करिश्मा की तरह इस लुक को रिक्रिएट कर सकती हैं.
बैसाखी के लिए अदिति की तरह आप हैवी फ्लोरल प्रिंटेड अनारकली भी पहन सकती हैं.
