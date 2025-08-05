रक्षाबंधन पर कृति सैनन की तरह पहनें खूबसूरत ट्रेडिशनल ड्रेस
Shreya Pandey
Source:
Bollywoodlife.com
| Aug 04, 2025
बॉलीवुड एक्ट्रेस कृति सैनन बहुत खूबसूरत और प्यारी हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
आप रक्षाबंधन में कृति की तरह खूबसूरत ट्रेडिशनल ड्रेस पहन सकती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
रक्षाबंधन पर आप एक्ट्रेस की तरह सूट और दुपट्टा पहन सकती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
राखी पर पहनने के लिए एक्ट्रेस का ये सूट भी परफेक्ट है.
Source:
Bollywoodlife.com
राखी पर आप एक्ट्रेस की तरह ग्रीन शरारा भी कैरी कर सकती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
आप राखी पर एक्ट्रेस की तरह हरा फ्रॉक सूट भी कैरी कर सकती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
रक्षाबंधन के लिए एक्ट्रेस का ये लुक भी परफेक्ट है.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: नेशनल अवॉर्ड विनर शाहरुख-रानी ने इन मूवीज में साथ में किया काम
अगली वेब स्टोरी देखें.