रक्षाबंधन पर कृति सैनन की तरह पहनें खूबसूरत ट्रेडिशनल ड्रेस

Shreya Pandey Source: Bollywoodlife.com | Aug 04, 2025

बॉलीवुड एक्ट्रेस कृति सैनन बहुत खूबसूरत और प्यारी हैं.

Source: Bollywoodlife.com

आप रक्षाबंधन में कृति की तरह खूबसूरत ट्रेडिशनल ड्रेस पहन सकती हैं.

Source: Bollywoodlife.com

रक्षाबंधन पर आप एक्ट्रेस की तरह सूट और दुपट्टा पहन सकती हैं.

Source: Bollywoodlife.com

राखी पर पहनने के लिए एक्ट्रेस का ये सूट भी परफेक्ट है.

Source: Bollywoodlife.com

राखी पर आप एक्ट्रेस की तरह ग्रीन शरारा भी कैरी कर सकती हैं.

Source: Bollywoodlife.com

आप राखी पर एक्ट्रेस की तरह हरा फ्रॉक सूट भी कैरी कर सकती हैं.

Source: Bollywoodlife.com

रक्षाबंधन के लिए एक्ट्रेस का ये लुक भी परफेक्ट है.

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: नेशनल अवॉर्ड विनर शाहरुख-रानी ने इन मूवीज में साथ में किया काम

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.