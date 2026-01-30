भूमि पेडनेकर की तरह पहनें खूबसूरत ट्रेडिशनल ड्रेसेस, सादगी देख दीवाने हो जाएंगे लोग
Shreya Pandey
Source:
Bollywoodlife.com
| Jan 30, 2026
भूमि पेडनेकर बॉलीवुड की खूबसूरत और हसीन एक्ट्रेसेस में एक हैं.
इन्होंने कई फिल्मों और सीरीज में काम किया है, वहीं लोग इनके एक्टिंग को भी बहुत पसंद करते हैं.
एक्टिंग के साथ साथ एक्ट्रेस का फैशन सेंस भी कमाल का है.
आप एक्ट्रेस की तरह किसी फंक्शन में ट्रेडिशनल लुक ट्राई कर सकती हैं.
आप एक्ट्रेस की तरह ग्रीन कलर का सूट पहन सकती हैं.
आप एक्ट्रेस की तरह लॉन्ग अनारकली सूट भी पहन सकती हैं.
आप एक्ट्रेस की तरह पीले रंग का सूट भी कैरी कर सकती हैं. इसमें आप बहुत सुंदर लगेंगी.
