शादियों में जन्नत जुबैर की तरह पहनें खूबसूरत ट्रेडिशनल ड्रेस, लगेंगी सबसे हसीन
Shreya Pandey
Source:
Bollywoodlife.com
| Dec 29, 2025
शादियों के सीजन में सबसे खूबसूरत और हसीन लगने के लिए आप जन्नत जुबैर की तरह ट्रेडिशनल ड्रेस पहन सकती हैं.
आप एक्ट्रेस की तरह ऑफ व्हाइट कलर का अनारकली सूट भी पहन सकती हैं.
आप शादियों में जन्नत की तरह पर्पल कलर का सूट पहन सकती हैं.
आप जन्नत की तरह लॉन्ग फ्रॉक सूट भी कैरी कर सकती हैं.
आप जन्नत की तरह स्कर्ट और टॉप भी पहन सकती हैं. इसमें आप बहुत सुंदर लगेंगी.
आप एक्ट्रेस की तरह पिंक और ग्रीन कलर का लहंगा भी पहन सकती हैं.
आप जन्नत की तरह हल्दी रस्म में पीले रंग का ड्रेस पहन सकती हैं.
