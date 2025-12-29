शादियों में जन्नत जुबैर की तरह पहनें खूबसूरत ट्रेडिशनल ड्रेस, लगेंगी सबसे हसीन

Shreya Pandey Source: Bollywoodlife.com | Dec 29, 2025

शादियों के सीजन में सबसे खूबसूरत और हसीन लगने के लिए आप जन्नत जुबैर की तरह ट्रेडिशनल ड्रेस पहन सकती हैं.

Source: Bollywoodlife.com

आप एक्ट्रेस की तरह ऑफ व्हाइट कलर का अनारकली सूट भी पहन सकती हैं.

Source: Bollywoodlife.com

आप शादियों में जन्नत की तरह पर्पल कलर का सूट पहन सकती हैं.

Source: Bollywoodlife.com

आप जन्नत की तरह लॉन्ग फ्रॉक सूट भी कैरी कर सकती हैं.

Source: Bollywoodlife.com

आप जन्नत की तरह स्कर्ट और टॉप भी पहन सकती हैं. इसमें आप बहुत सुंदर लगेंगी.

Source: Bollywoodlife.com

आप एक्ट्रेस की तरह पिंक और ग्रीन कलर का लहंगा भी पहन सकती हैं.

Source: Bollywoodlife.com

आप जन्नत की तरह हल्दी रस्म में पीले रंग का ड्रेस पहन सकती हैं.

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: OTT पर खूब पसंद की जाती हैं ये क्राइम-थ्रिलर वेब सीरीज

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.