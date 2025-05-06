पार्टी में पहनें अवनीत कौर की तरह खूबसूरत वेस्टर्न ड्रेसेस, ग्लैमरस लुक में लगेंगी हसीन
Shreya Pandey
| May 06, 2025
अवनीत कौर बेहद बोल्ड और हसीन हैं. एक्ट्रेस ने कई शोज में काम किया है.
एक्ट्रेस सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव रहती हैं और फोटोज शेयर करती हैं. इनका फैशन सेंस कमाल का है.
आप किसी पार्टी में जाना चाहती हैं तो एक्ट्रेस की तरह वेस्टर्न ड्रेस पहन सकती हैं. इन ड्रेसेस में आप बहुत सुंदर लगेंगी.
आप एक्ट्रेस की तरह पार्टी में रेड हाई थाई ड्रेस पहन सकती हैं.
पार्टी के लिए आप ऑफ शोल्डर जंपसूट भी ट्राई कर सकती हैं.
पार्टी में बोल्ड लुक के लिए आप ब्लैक बॉडीकॉन ड्रेस भी पहन सकती हैं. इस ड्रेस में आप बहुत हॉट लगेंगी.
हॉट दिखने के लिए आप एक्ट्रेस की तरह क्रॉप टॉप और मिनी स्कर्ट भी पहन सकती हैं.
