नोरा फतेही की तरह पहनें खूबसूरत वेस्टर्न ड्रेसेस, हॉटनेस देख बढ़ जाएगा सबका पारा
Shreya Pandey
| May 28, 2025
नोरा फतेही बॉलीवुड की खूबसूरत एक्ट्रेसेस में एक हैं. ये बेहद शानदार डांसर भी हैं.
एक्ट्रेस सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव रहती हैं और फोटोज शेयर करती हैं.
अगर आप किसी पार्टी फंक्शन में जाने के लिए वेस्टर्न ड्रेस खोज रहीं हैं तो नोरा से आईडिया ले सकती हैं.
पार्टी में आप एक्ट्रेस की तरह बॉडीकॉन ड्रेस पहन सकती हैं.
नाईट पार्टी में बोल्ड लुक के लिए एक्ट्रेस की तरह ऑफ शोल्डर ड्रेस भी कैरी कर सकती हैं.
क्लब के लिए एक्ट्रेस का यह ड्रेस भी परफेक्ट है.
पार्टी के लिए एक्ट्रेस का मरून बॉडीकॉन ड्रेस भी बेस्ट है. इसमें आप बेहद बोल्ड नजर आएंगी.
