पार्टी में पहनें प्रतिभा रांता की तरह खूबसूरत वेस्टर्न ड्रेसेस, लुक देख नहीं हटेगी नजर

Shreya Pandey Source: Bollywoodlife.com | May 22, 2025

प्रतिभा रांता बॉलीवुड की सबसे यंग एक्ट्रेसेज में एक हैं. इन्होंने 'लापता लेडीज' में काम किया है.

एक्ट्रेस का फैशन सेन्स बहुत कमाल का है. ये सोशल मीडिया पर भी बहुत एक्टिव रहती हैं.

पार्टी में आप एक्ट्रेस की तरह वन पीस ड्रेस पहन सकती हैं.

अगर आप सिंपल लुक चाहते हैं तो नार्मल मिडी भी कैरी कर सकती हैं.

आप एक्ट्रेस की तरह बॉडीकॉन ड्रेस भी पहन सकती हैं. इसमें आप बेहद खूबसूरत नजर आएंगी.

सिंपल और रॉयल लुक के लिए आप प्रिंटेड वन पीस फ्रॉक भी पहन सकती हैं.

हॉट लुक के लिए आप स्कर्ट और टॉप पहन सकती हैं.

