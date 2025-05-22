पार्टी में पहनें प्रतिभा रांता की तरह खूबसूरत वेस्टर्न ड्रेसेस, लुक देख नहीं हटेगी नजर
Shreya Pandey
Source:
Bollywoodlife.com
| May 22, 2025
प्रतिभा रांता बॉलीवुड की सबसे यंग एक्ट्रेसेज में एक हैं. इन्होंने 'लापता लेडीज' में काम किया है.
Source:
Bollywoodlife.com
एक्ट्रेस का फैशन सेन्स बहुत कमाल का है. ये सोशल मीडिया पर भी बहुत एक्टिव रहती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
पार्टी में आप एक्ट्रेस की तरह वन पीस ड्रेस पहन सकती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
अगर आप सिंपल लुक चाहते हैं तो नार्मल मिडी भी कैरी कर सकती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
आप एक्ट्रेस की तरह बॉडीकॉन ड्रेस भी पहन सकती हैं. इसमें आप बेहद खूबसूरत नजर आएंगी.
Source:
Bollywoodlife.com
सिंपल और रॉयल लुक के लिए आप प्रिंटेड वन पीस फ्रॉक भी पहन सकती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
हॉट लुक के लिए आप स्कर्ट और टॉप पहन सकती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: उर्वशी रौतेला की इन लुक्स को करें कॉपी, पार्टी में लगेगी एकदम हुस्नपरी
अगली वेब स्टोरी देखें.