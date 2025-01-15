यंग और चार्मिंग लुक का हर कोई हो जाएगा दीवाना जब पहनकर निकलेंगी माधुरी दीक्षित जैसे ब्लाउज
Bollywood Staff
| Jan 15, 2025
बॉलीवुड की हसीन एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित की अदाओं का तो हर कोई दीवाना है. माधुरी अब 57 साल की हो गई हैं.
57 की उम्र में भी माधुरी अपने लुक्स से लोगों को दीवाना बना देती हैं.
आज हम आपके लिए माधुरी के कलेक्शंस से ही कुछ ब्लाउज डिजाइंस लाए हैं.
इन ब्लाउज डिजाइंस को आप भी अपने वार्डरोब का हिस्सा बना सकती हैं.
इन्हें आप स्टाइल कर किसी भी फंक्शन में चार-चांद लगा सकती हैं.
इस ब्लाउज डिजाइन में तो आप कमाल की लगेंगी. इसे आपको जरूर बनवा लेना चाहिए.
माधुरी का ये वाला ब्लाउज डिजाइन ठंड के लिए बेस्ट रहेगा. ये आपको चार्मिंग लुक देता है.
बैक पर बो डिजाइन वाला ये ब्लाउज आजकल खूब पसंद किया जाता है.
माधुरी का पफ स्लीव वाला ब्लाउज भी एक परफेक्ट है. ये भी आप पर खूब जचेगा.
हाई नेक डिजाइन का ब्लाउज आपको क्लासी और रॉयल लुक देता है.
