शादियों में पहनें इन ऐक्ट्रेसेस की तरह डिजाइनर चांदबाली, खूबसूरती में लग जाएगा चार चांद
Shreya Pandey
Source:
Bollywoodlife.com
| May 05, 2025
शादियों में पहनने के लिए आप स्टाइलिश इयररिंग खोज रहीं हैं तो इन एक्ट्रेस की तरह पहन सकती हैं.
शादी में सूट पर पहनने के लिए आप अदिति राव की तरह चांदबाली पहन सकती हैं.
अगर आप शादी में साड़ी पहन रहीं हैं तो आप करीना की तरह स्टोन वाला चांदबाली भी पहन सकती हैं.
सिंपल लुक के लिए आप वाणी कपूर की तरह चांदबाली पहन सकती हैं.
हैवी लुक के लिए आप कृति की तरह स्टोन वाला इयररिंग भी पहन सकती हैं.
शादी में आप आलिया के इस लुक को भी कॉपी कर सकती हैं.
शादियों में आप अनुष्का शर्मा की तरह ऑक्सीडाइज चांदबाली भी पहन सकती हैं.
