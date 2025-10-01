जान्हवी कपूर की तरह नवरात्री में पहनें डिजाइनर साड़ियां, लगेगीं चांद का टुकड़ा
Shreya Pandey
Source:
Bollywoodlife.com
| Oct 01, 2025
बॉलीवुड एक्ट्रेस जान्हवी कपूर बहुत खूबसूरत और हसीन हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
इनका फैशन सेन्स भी बहुत कमाल का है. आप दशमी के दिन इनसे साड़ी आइडिया ले सकती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
आप जाह्नवी कपूर की तरह पिंक साड़ी पहन सकती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
आप दशमी पर एक्ट्रेस की तरह ग्रीन प्रिंटेड साड़ी भी कैरी कर सकती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
आप जान्हवी कपूर की तरह पीले रंग की साड़ी भी पहन सकती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
नवरात्री में रॉयल लुक के लिए आप एक्ट्रेस की तरह सिल्क साड़ी भी पहन सकती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
आप एक्ट्रेस की तरह इस लुक को भी रिक्रिएट कर सकती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: Kantara: Chapter 1 से पहले देख लें ये 7 साउथ फिल्म, कहानी उड़ा देगी होश, OTT पर हैं मैजूद
अगली वेब स्टोरी देखें.