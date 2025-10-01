जान्हवी कपूर की तरह नवरात्री में पहनें डिजाइनर साड़ियां, लगेगीं चांद का टुकड़ा

Shreya Pandey Source: Bollywoodlife.com | Oct 01, 2025

बॉलीवुड एक्ट्रेस जान्हवी कपूर बहुत खूबसूरत और हसीन हैं.

इनका फैशन सेन्स भी बहुत कमाल का है. आप दशमी के दिन इनसे साड़ी आइडिया ले सकती हैं.

आप जाह्नवी कपूर की तरह पिंक साड़ी पहन सकती हैं.

आप दशमी पर एक्ट्रेस की तरह ग्रीन प्रिंटेड साड़ी भी कैरी कर सकती हैं.

आप जान्हवी कपूर की तरह पीले रंग की साड़ी भी पहन सकती हैं.

नवरात्री में रॉयल लुक के लिए आप एक्ट्रेस की तरह सिल्क साड़ी भी पहन सकती हैं.

आप एक्ट्रेस की तरह इस लुक को भी रिक्रिएट कर सकती हैं.

