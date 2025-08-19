हरतालिका तीज पर रूपाली गांगुली की तरह पहनें डिजाइनर साड़ियां, 45+ महिलाओं के लिए है स्पेशल

Shreya Pandey Source: Bollywoodlife.com | Aug 18, 2025

टीवी एक्ट्रेस रुपाली गांगुली बेहद खूबसूरत और हसीन हैं.

Source: Bollywoodlife.com

रुपाली का फैशन सेन्स भी एकदम कमाल का है.

आप हरतालिका तीज पर एक्ट्रेस की तरह खूबसूरत साड़ियां पहन सकती हैं.

आप इस शुभ अवसर पर पिंक साड़ी भी पहन सकती हैं.

आप एक्ट्रेस की तरह हैवी ब्लाउज वाली खूबसूरत साड़ी पहन सकती हैं.

तीज पर आप रुपाली की तरह सिल्क साड़ी भी कैरी कर सकती हैं.

आप एक्ट्रेस की तरह लाइट कलर की साड़ियां भी कैरी कर सकती हैं.

