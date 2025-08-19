हरतालिका तीज पर रूपाली गांगुली की तरह पहनें डिजाइनर साड़ियां, 45+ महिलाओं के लिए है स्पेशल
Shreya Pandey
Source:
Bollywoodlife.com
| Aug 18, 2025
टीवी एक्ट्रेस रुपाली गांगुली बेहद खूबसूरत और हसीन हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
रुपाली का फैशन सेन्स भी एकदम कमाल का है.
Source:
Bollywoodlife.com
आप हरतालिका तीज पर एक्ट्रेस की तरह खूबसूरत साड़ियां पहन सकती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
आप इस शुभ अवसर पर पिंक साड़ी भी पहन सकती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
आप एक्ट्रेस की तरह हैवी ब्लाउज वाली खूबसूरत साड़ी पहन सकती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
तीज पर आप रुपाली की तरह सिल्क साड़ी भी कैरी कर सकती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
आप एक्ट्रेस की तरह लाइट कलर की साड़ियां भी कैरी कर सकती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: अवनीत कौर बोल्ड फोटोज शेयर कर हो गईं ट्रोल, लोग बोले- 'तुम्हारे घरवाले...'
अगली वेब स्टोरी देखें.