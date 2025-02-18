दोस्त की शादी में पहनें पाकिस्तानी एक्ट्रेस युमना जैदी के ये सूट्स, एक टक देखते रह जाएंगे बाराती
Shreya Pandey
Source:
Bollywoodlife.com
| Feb 18, 2025
पाकिस्तानी एक्ट्रेस युमना जैदी अपनी एक्टिंग की वजह से न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि भारत में भी फेमस हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
पाकिस्तानी एक्ट्रेस युमना जैदी का देसी लुक बेहद कमाल का है. इनके पास बेहद खूबसूरत सूट कलेक्शन है.
Source:
Bollywoodlife.com
शादी में आप भी हैवी वर्क सूट पहन सकती हैं. यह आपकी खूबसूरती में चार चांद लगाएगा.
Source:
Bollywoodlife.com
शरारा सूट भी बहुत ट्रेंड में है. आप किसी फंक्शन में शरारा सूट भी पहन सकती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
युमना इस फोटो में बेहद हसीन लग रहीं हैं. आप भी शादी में युमना की तरह रेड अनारकली सूट ट्राई कर सकती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
शादी में आप भी हैवी वर्क सूट पहन सकती हैं. यह आपकी खूबसूरती में चार चांद लगाएगा.
Source:
Bollywoodlife.com
युमना की तरह आप भी प्रिंटेड प्लाजो सूट और दुपट्टा ट्राई कर सकती हैं. यह अट्रैक्टिव लुक देगा.
Source:
Bollywoodlife.com
आप शादी में युमना की तरह पर्पल अनारकली सूट पहन सकती हैं. यह देखने में बेहद खूबसूरत लगेगा.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: बेडरूम सीक्रेट्स के बारे में खुलासा कर इन स्टार्स ने मचाया तहलका
अगली वेब स्टोरी देखें.