दोस्त की शादी में पहनें पाकिस्तानी एक्ट्रेस युमना जैदी के ये सूट्स, एक टक देखते रह जाएंगे बाराती

Shreya Pandey Source: Bollywoodlife.com | Feb 18, 2025

पाकिस्तानी एक्ट्रेस युमना जैदी अपनी एक्टिंग की वजह से न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि भारत में भी फेमस हैं.

Source: Bollywoodlife.com

पाकिस्तानी एक्ट्रेस युमना जैदी का देसी लुक बेहद कमाल का है. इनके पास बेहद खूबसूरत सूट कलेक्शन है.

Source: Bollywoodlife.com

शादी में आप भी हैवी वर्क सूट पहन सकती हैं. यह आपकी खूबसूरती में चार चांद लगाएगा.

Source: Bollywoodlife.com

शरारा सूट भी बहुत ट्रेंड में है. आप किसी फंक्शन में शरारा सूट भी पहन सकती हैं.

Source: Bollywoodlife.com

युमना इस फोटो में बेहद हसीन लग रहीं हैं. आप भी शादी में युमना की तरह रेड अनारकली सूट ट्राई कर सकती हैं.

Source: Bollywoodlife.com

शादी में आप भी हैवी वर्क सूट पहन सकती हैं. यह आपकी खूबसूरती में चार चांद लगाएगा.

Source: Bollywoodlife.com

युमना की तरह आप भी प्रिंटेड प्लाजो सूट और दुपट्टा ट्राई कर सकती हैं. यह अट्रैक्टिव लुक देगा.

Source: Bollywoodlife.com

आप शादी में युमना की तरह पर्पल अनारकली सूट पहन सकती हैं. यह देखने में बेहद खूबसूरत लगेगा.

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: बेडरूम सीक्रेट्स के बारे में खुलासा कर इन स्टार्स ने मचाया तहलका

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.