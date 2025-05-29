क्लब पार्टी में पहनें एक्ट्रेस हुमा कुरैशी की तरह ड्रेसेस, लगेंगी पूनम का चांद
Shreya Pandey
Source:
Bollywoodlife.com
| May 29, 2025
हुमा कुरैशी बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत एक्ट्रेसेस में एक हैं. इन्होंने कई फिल्मों में काम किया है.
Source:
Bollywoodlife.com
एक्ट्रेस सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव रहती हैं और फोटोज शेयर करती हैं. इनका हुस्न एकदम कमाल लगता है.
Source:
Bollywoodlife.com
इनका फैशन सेन्स भी कमाल का है. आप पार्टी के लिए इनसे आईडिया ले सकती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
पार्टी में आप एक्ट्स की तरह हाई थाई रेड ड्रेस पहन सकती हैं. इसका लुक एकदम कमाल लगेगा.
Source:
Bollywoodlife.com
आप क्लब में एक्ट्रेस की तरह ब्लैक हाई थाई ड्रेस भी पहन सकती हैं. ये भी खूबसूरत लुक देगा.
Source:
Bollywoodlife.com
पार्टी के लिए एक्ट्रेस का यह लुक भी परफेक्ट है. आप इसे रिक्रिएट कर सकती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
पार्टी में आप हुमा की तरह रेड स्कर्ट, ब्रालेट टॉप और श्रग भी पहन सकती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: अक्षय कुमार ने नहीं खरीदे Hera Pheri 3 के राइट्स? डायरेक्टर बोले- 'मैंने...'
अगली वेब स्टोरी देखें.