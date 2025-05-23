गर्मियों में पहनें इन एक्ट्रेसेस की तरह ड्रेसेस, सिंपल आउटफिट में लगेंगी कयामत
Shreya Pandey
Source:
Bollywoodlife.com
| May 23, 2025
गर्मी के दिनों में खूबसूरत लुक के लिए आप इन एक्ट्रेस की तरह ड्रेस पहन सकती हैं.
आप राकुलप्रीत की तरह मिनी स्कॉर्ट और टॉप पहन सकती हैं.
आप गर्मियों में वन पीस भी पहन सकती हैं.
गर्मियों में स्पेशल पहनने के लिए आप जन्नत की तरह डाउन शोल्डर वन पीस भी पहन सकती हैं.
गर्मियों के लिए सुहाना का फ्लावर प्रिंटेड ड्रेस भी परफेक्ट है.
गर्मियों में बोल्ड लुक के लिए आप श्रद्धा कपूर की तरह व्हाइट ड्रेस भी पहन सकती हैं.
आप आलिया भट्ट की तरह भी मिडी ड्रेस कैरी कर सकती हैं.
