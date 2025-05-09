साड़ी के साथ पहनें इन एक्ट्रेसेस की तरह झुमके, बढ़ जाएगी चेहरे की सुंदरता

Shreya Pandey Source: Bollywoodlife.com | May 09, 2025

अगर आप साड़ी पहनना चाहती हैं तो आप साड़ी के साथ इन एक्ट्रेसेस की तरह झुमके पहन सकती है.

इन झुमकों में आप बेहद खूबसूरत और सुंदर लगेंगी. इससे आपके चेहरे की सुंदरता बढ़ जाएगी.

साड़ी के साथ आप सारा अली की तरह झुमका पहन सकती हैं. यह साड़ी और सूट पर बहुत सुंदर लगेगा.

दीपिका की तरह भी आप झुमका पहन सकती हैं.

साड़ी पर हैवी लुक के लिए आप करिश्मा की तरह हैवी झुमका पहन सकती हैं.

साड़ी पर आप आलिया की तरह मल्टीकलर झुमका भी पहन सकती हैं.

वेडिंग सीजन में आप कियारा की तरह झुमका भी कैरी कर सकती हैं.

