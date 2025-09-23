डांडिया नाइट पर इन एक्ट्रेसेस की तरह पहनें लहंगे, खूबसूरती में देंगी हर किसी को मात
Shreya Pandey
| Sep 23, 2025
डांडिया नाईट पर खूबसूरत लुक के लिए आप इन एक्ट्रेसेस की तरह आप लहंगा पहन सकती हैं.
आप डांडिया नाईट में आलिया की तरह ब्लैक लहंगा कैरी कर सकती हैं.
आप डांडिया के लिए प्रियंका चोपड़ा का ये लुक भी कॉपी कर सकती हैं.
नई नवेली दुल्हनें कैटरीना से भी लहंगा आईडिया ले सकती हैं.
स्लिम और यंग लड़कियों के लिए आलिया का ये लहंगा भी परफेक्ट है.
आप कियारा आडवाणी की तरह लहंगा पहन सकती हैं.
हैवी और बोल्ड लुक के लिए आप श्रद्धा कपूर की तरह ये लहंगा भी पहन सकती हैं.
