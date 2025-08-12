कृष्ण जन्माष्टमी पर इन एक्ट्रेसेस की तरह पहनें लाल रंग की साड़ियां, देसी लुक में लगेंगी कमाल
Shreya Pandey
| Aug 11, 2025
कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव भारत में बी बहुत धूम-धाम से मनाया जाता है.
आप इस मौके पर खूबसूरत लगने के लिए लाल रंग की साड़ियां पहन सकती हैं.
आप जन्माष्टमी पर काजोल की तरह बॉर्डर वाली साड़ी पहन सकती हैं.
आप फेस्टिवल में कैटरीना की तरह फ्लावर प्रिंटेड साड़ी भी कैरी कर सकती हैं.
आप श्रद्धा कपूर की तरह कटआउट साड़ी भी पहन सकती हैं.
आप माधुरी दीक्षित की तरह बॉर्डर वाली साड़ी भी कैरी कर सकती हैं.
नई-नवेली दुल्हन दीपिका की तरह हैवी सिल्क साड़ी भी पहन सकती हैं.
