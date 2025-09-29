श्रद्धा कपूर की तरह पहनें रेड ड्रेसेस, सभी लुक में लगेंगी हसीन
Shreya Pandey
| Sep 29, 2025
श्रद्धा कपूर बेहद खूबसूरत और हसीन हैं. ये सोशल मीडिया पर भी खूब एक्टिव रहती हैं.
श्रद्धा कपूर का फैशन सेंस भी बेहद कमाल का है, इनका ड्रेस बेहद सुंदर और डिजाइनर होते हैं.
आप श्रद्धा कपूर की तरह खूबसूरत और डिजाइनर रेड कलर की ड्रेस पहन सकती हैं.
आप एक्ट्रेस की तरह रेड कट आउट वाली साड़ी कैरी कर सकती हैं.
आप श्रद्धा कपूर की तरह रेड सिल्क वाली साड़ी भी पहन सकती हैं.
आप एक्ट्रेस की तरह रेड लहंगा भी कैरी कर सकती हैं. इसका लुक बेहद सुंदर लगेगा.
आप एक्ट्रेस की तरह स्टाइलिश रेड ड्रेस इंडो वेस्टर्न ड्रेस भी पहन सकती हैं.
