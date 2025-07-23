हरियाली तीज पर इन एक्ट्रेसेज की तरह पहनें लाल साड़ी, बढ़ जाएगी चेहरे की खूबसूरती
Shreya Pandey
Source:
Bollywoodlife.com
| Jul 23, 2025
आप हरियाली तीज पर काजोल की तरह साड़ी पहन सकती हैं.
सिंगर श्रेया घोसाल की तरह आप मरून साड़ी भी पहन सकती हैं.
जेनेलिया की तरह आप नेट वाली साड़ी भी पहन सकती हैं.
आप कैटरीना कैफ की तरह फ्लावर प्रिंटेड साड़ी भी पहन सकती हैं.
हरियाली तीज पर आप प्रियंका चोपड़ा की तरह सिल्क साड़ी भी पहन सकती हैं.
पूजा करने के लिए आप कैटरीना की तरह प्रिंटेड साड़ी भी कैरी कर सकती हैं.
आप माधुरी दीक्षित की तरह बॉर्डर वाली साड़ी भी कैरी कर सकती हैं.
