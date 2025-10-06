करवा चौथ पर इन एक्ट्रेस की तरह पहनें लाल साड़ियां, चांद भी पड़ जाएगा फिका
Shreya Pandey
| Oct 06, 2025
करवा चौथ पर खूबसूरत लुक के लिए आप इन एक्ट्रेस की तरह लाल साड़ी पहन सकती हैं.
इस लुक में आपको देखकर आपके पति एकदम लट्टु हो जाएंगे.
आप विद्या बालन की तरह लाल और व्हाइट कलर की साड़ी पहन सकती हैं.
आप सोनाक्षी की तरह लाल सिल्क की साड़ी भी पहन सकती हैं.
आप अनन्या की तरह नेट वाली भी साड़ी पहन सकती हैं.
आप करवा चौथ पर मृणाल ठाकुर की तरह हैवी साड़ी पहन सकती हैं.
सिंपल और खूबसूरत लुक के लिए आप कैटरीना की तरह रेड साड़ी भी कैरी कर सकती हैं.
