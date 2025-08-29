गणपति विसर्जन में पहनें इस एक्ट्रेसेज की तरह लाल साड़ियां, भक्ति में डूबी आएंगी नजर
Shreya Pandey
| Aug 29, 2025
गणपति विसर्जन में आप खूबसूरत लगने के लिए इन एक्ट्रेसेस की तरह साड़ियां पहन सकती हैं.
आप मूर्ति विसर्जन के दौरान जेनेलिया की तरह नेट वाली साड़ी पहन सकती हैं.
आप काजोल की तरह बॉर्डर वाली साड़ी भी पहन सकती हैं.
आप कैटरीना की तरह फ्लावर प्रिंट वाली साड़ी भी पहन सकती हैं.
आप श्रद्धा कपूर की तरह कट आउट साड़ी भी कैरी कर सकती हैं.
माधुरी दीक्षित की तरह आप बॉर्डर वाली साड़ी भी परफेक्ट है.
नई दुल्हनों के लिए दीपिका का ये लुक बेस्ट है.
