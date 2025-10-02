करवाचौथ पर प्रियंका चोपड़ा की तरह पहनें साड़ियां, पतिदेव की नहीं हटेगी नजर

Shreya Pandey Source: Bollywoodlife.com | Oct 02, 2025

बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा बहुत सुंदर और हसीन हैं. इनका फैशन सेन्स भी बहुत कमाल का हिअ.

ये सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव रहती हैं. आप करवा चौथ पर इनकी तरह साड़ी पहन सकती हैं.

आप एक्ट्रेस के इस लुक को भी कॉपी कर सकती हैं. इसके साथ आप गजरा भी लगा सकती हैं

आप एक्ट्रेस की तरह सफ़ेद और लाल रंग की साड़ी पहन सकती हैं.

आप एक्ट्रेस की तरह सिल्क साड़ी भी कैरी कर सकती हैं.

आप खुबसुरत लुक के लिए एक्ट्रेस की तरह रेड साड़ी भी पहन सकती हैं.

आप एक्ट्रेस की तरह पिले रंग की साड़ी भी पहन सकती हैं.

