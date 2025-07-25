हरियाली तीज पर पहनें काजल अग्रवाल की तरह साड़ियां, खूबसूरती में लग जाएगा चार चांद
Shreya Pandey
| Jul 25, 2025
साउथ की एक्ट्रेस काजल अग्रवाल बहुत खूबसूरत और प्यारी लगती हैं.
आप हरियाली तीज पर इनकी तरह साड़ियां पहन सकती हैं.
महिलाओं के लिए एक्ट्रेस का ये साड़ी भी बहुत शानदार है.
आप हरियाली तीज पर रेड साड़ी कैरी कर सकती हैं.
नई नवेली दुल्हनें एक्ट्रेस के इस लुक को भी क्रिएट कर सकती हैं.
स्लिम और कुंवारी लड़कियां लाइट कलर की साड़ी भी पहन सकती हैं.
हरियाली तीज के दिन आप पीले रंग की साड़ी भी कैरी कर सकती हैं.
