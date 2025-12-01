वेडिंग सीजन में पहनें सामंथा रूथ प्रभु की तरह साड़ियां, दिखेगा ग्लैमरस लुक
Shreya Pandey
Source:
Bollywoodlife.com
| Dec 01, 2025
साउथ एक्ट्रेस सामंथा रूथ प्रभु का जलवा साउथ से लेकर बॉलीवुड तक छाया हुआ है.
Source:
Bollywoodlife.com
एक्ट्रेस का फैशन सेंस एकदम परफेक्ट है शानदार है. आप भी एक्ट्रेस की तरह शादियों में साड़ी पहन सकती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
आप बोल्ड लुक के लिए एक्ट्रेस की तरह ब्लू कलर की नेट वाली साड़ी पहन सकती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
आप एक्ट्रेस की तरह रॉयल लुक के लिए शिफॉन की साड़ी भी पहन सकती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
आप एक्ट्रेस की तरह सिल्वर व्हाइट साड़ी को स्लीवलेस ब्लाउज के साथ कैरी कर सकती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
आप अगर हैवी लुक चाहती हैं तो एक्ट्रेस की तरह गोल्डन साड़ी और हैवी नेकलेस पहन सकती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
आप बोल्ड और हॉट लगने के लिए सामंथा की तरह इस लुक को भी कॉपी कर सकती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: कभी बिकिनी तो कभी छोटी स्कर्ट में रकुल प्रीत ने ढाया कहर! पति संग हुईं रोमांटिक, देखे फोटोज
अगली वेब स्टोरी देखें.