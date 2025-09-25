श्वेता तिवारी की तरह पहनें साड़ियां, 44 की उम्र में भी लगेंगी हॉट

Shreya Pandey Source: Bollywoodlife.com | Sep 25, 2025

श्वेता तिवारी बेहद बोल्ड और खूबसूरत एक्ट्रेस हैं. इन्होंने कई सीरियल में काम किया है.

इनका फैशन सेंस भी बेहद कमाल है. आप श्वेता से ड्रेस आइडिया ले सकती हैं.

आप पार्टी में श्वेता तिवारी की तरह ब्लैक साड़ी कैरी कर सकती हैं.

आप श्वेता तिवारी की तरह स्लीवलेस ब्लाउज के साथ पिंक साड़ी भी पहन सकती हैं.

पूजा या मंदिर जाने के लिए श्वेता तिवारी की ये साड़ी भी परफेक्ट है.

नवरात्री में आप श्वेता तिवारी की तरह रेड चुनरी साड़ी भी पहन सकती हैं.

आप बोल्ड लुक के लिए श्वेता तिवारी के इस लुक को कॉपी कर सकती हैं.

