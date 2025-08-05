रक्षाबंधन पर पहनें करिश्मा कपूर की तरह सिंपल और डिजाइनर सूट

Shreya Pandey Source: Bollywoodlife.com | Aug 05, 2025

रक्षाबंधन बहुत जल्द ही आने वाला है. ये दिन सभी के लिए बहुत स्पेशल होता है.

Source: Bollywoodlife.com

आप इस दिन पर करिश्मा कपूर की तरह ड्रेसेस पहन सकती हैं.

Source: Bollywoodlife.com

आप करिश्मा की तरह लॉन्ग फ्रॉक पहन सकती हैं.

Source: Bollywoodlife.com

रक्षाबंधन पर पहनने के लिए एक्ट्रेस का अनारकली कुर्ती भी परफेक्ट है.

Source: Bollywoodlife.com

रक्षाबंधन के दिन आप करिश्मा की इस ड्रेस को पहन सकती हैं.

Source: Bollywoodlife.com

रक्षाबंधन पर लड़कियों के लिए सफ़ेद सूट भी शानदार ऑप्शन है.

Source: Bollywoodlife.com

आप इस दिन लॉन्ग अनारकली सूट भी कैरी कर सकती हैं.

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: रितेश की वाइफ जेनेलिया संग रोमांटिक फोटोज, एक्ट्रेस के बर्थडे पर पति ने दिखाई झलक

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.