रक्षाबंधन पर पहनें करिश्मा कपूर की तरह सिंपल और डिजाइनर सूट
Shreya Pandey
Source:
Bollywoodlife.com
| Aug 05, 2025
रक्षाबंधन बहुत जल्द ही आने वाला है. ये दिन सभी के लिए बहुत स्पेशल होता है.
Source:
Bollywoodlife.com
आप इस दिन पर करिश्मा कपूर की तरह ड्रेसेस पहन सकती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
आप करिश्मा की तरह लॉन्ग फ्रॉक पहन सकती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
रक्षाबंधन पर पहनने के लिए एक्ट्रेस का अनारकली कुर्ती भी परफेक्ट है.
Source:
Bollywoodlife.com
रक्षाबंधन के दिन आप करिश्मा की इस ड्रेस को पहन सकती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
रक्षाबंधन पर लड़कियों के लिए सफ़ेद सूट भी शानदार ऑप्शन है.
Source:
Bollywoodlife.com
आप इस दिन लॉन्ग अनारकली सूट भी कैरी कर सकती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: रितेश की वाइफ जेनेलिया संग रोमांटिक फोटोज, एक्ट्रेस के बर्थडे पर पति ने दिखाई झलक
अगली वेब स्टोरी देखें.