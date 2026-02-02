वेडिंग पार्टी में पहनें अनन्या पांडे की तरह स्टाइलिश ड्रेसेस, लगेंगी कयामत
Shreya Pandey
| Feb 02, 2026
बॉलीवुड एक्ट्रेस अनन्या पांडे बेहद खूबसूरत और कमाल हैं.
इनका फैशन सेंस भी बेहद शानदार है. ये सभी ड्रेस में एकदम कयामत लगती हैं.
आप एक्ट्रेस की तरह वेडिंग पार्टी में ट्रेडिशनल ड्रेस पहन सकती हैं.
आप एक्ट्रेस की तरह पिंक कलर का लहंगा पहन सकती हैं.
आप एक्ट्रेस की तरह रेड साड़ी भी कैरी कर सकती हैं.
आप एक्ट्रेस की तरह पीले रंग का लहंगा भी पहन सकती हैं.
आप एक्ट्रेस की तरह व्हाइट लहंगा भी पहन सकती हैं.
