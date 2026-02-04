ऐश्वर्या राय की तरह पहनें स्टाइलिश साड़ियां, दिखेगा ग्लैमरस लुक

Shreya Pandey Source: Bollywoodlife.com | Feb 04, 2026

बॉलीवुड एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बेहद खूबसूरत और हुस्न परी हैं.

एक्ट्रेस का फैशन सेंस बेहद कमाल का है, ये सभी ड्रेस में बहुत प्यारी लगती हैं.

आप एक्ट्रेस की तरह खूबसूरत साड़ी पहन सकती हैं, इसमें आप बेहद हसीन लगेंगी.

आप एक्ट्रेस की तरह सिल्क वाली पर्पल साड़ी भी पहन सकती हैं.

आप एक्ट्रेस की तरह रेड कलर की ब्राइड साड़ी भी कैरी कर सकती हैं.

आप एक्ट्रेस की तरह पीले रंग की साड़ी भी पहन सकती हैं.

आप ऐश्वर्या की तरह ब्लैक कलर की साड़ी कैरी कर सकती हैं.

