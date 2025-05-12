ससुराल में पहले दिन पहनें ऐसी डिजाइनर साड़ियां, पूरे मुहल्ले में खूब होगी तारीफ
Shreya Pandey
| May 12, 2025
आपकी हाल ही शादी होने वाली है और ससुराल में पहले दिन पहनने के लिए साड़ी खोज रहीं हैं?
आप इन एक्ट्रेस की तरह साड़ी पहन सकती हैं. इसका लुक नई दुल्हनों के लिए एकदम परफेक्ट है.
नई दुल्हन ससुराल में पहले दिन डार्क रेड कलर की साड़ी और हैवी ज्वेलरी पहन सकती हैं.
ससुराल में पहनने के लिए सिल्क साड़ी भी बेस्ट ऑप्शन है.
ससुराल में आप सोनाक्षी सिन्हा की तरह रेड सिल्क साड़ी भी कैरी कर सकती हैं.
ससुराल में पहनने के लिए ग्रीन साड़ी भी परफेक्ट है. इसमें भी आप बहुत सुंदर लगेंगी.
शादी के दूसरे दिन आप माधुरी की तरह सिंपल बॉर्डर वाली साड़ी भी पहन सकती हैं.
