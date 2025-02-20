फ्रेंड की शादी में पहनें तमन्ना भाटिया की ये डिजाइनर साड़ियां, दिखेगा एकदम रॉयल लुक

फ्रेंड की शादी में पहनें तमन्ना भाटिया की ये डिजाइनर साड़ियां, दिखेगा एकदम रॉयल लुक
Shreya Pandey
| Feb 20, 2025
तमन्ना भाटिया साऊथ और बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत एक्ट्रेसेस में एक हैं. इनका लुक लोगों को बहुत पसंद आता है.
तमन्ना भाटिया देसी लुक हो या वेस्टर्न लुक दोनों में ही कमाल लगती हैं. आप इनसे साड़ी के आईडिया ले सकती हैं.
दोस्त की शादी में आप तमन्ना की तरह गोल्डन साड़ी पहन सकती हैं. ये देखने में बहुत खूबसूरत लुक देगा.
बोल्ड लगने के लिए आप ब्लैक शिमरी साड़ी भी कैरी कर सकती हैं.
अगर आप साड़ी में संस्कारी लुक पाना चाहती हैं तो तमन्ना के लुक को रिक्रिएट कर सकती हैं.
इस समय सीक्वेन साड़ी का बहुत ट्रेंड चल रहा है तो आप भी इस तरह की साड़ी पहन सकती हैं.
शादी में आप तमन्ना की तरह कट वर्क साड़ी ट्राई कर सकती हैं.
