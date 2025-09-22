डांडिया नाइट में लहंगे के साथ इन डिजाइन की पहनें ब्लाउज, मिलेगा एकदम परफेक्ट लुक
Shreya Pandey
| Sep 22, 2025
अगर आप हॉट और खूबसूरत ब्लाउज डिजाइन बनवाना चाहती हैं तो इन्हें ट्राई कर सकती हैं.
इन ब्लाउज डिजाइन में आप बेहद बोल्ड और खूबसूरत नजर आएंगी.
आप फीति वाली ब्लाउज बनवा सकती हैं, ये साड़ी और लहंगे के साथ बहुत शानदार लुक देगा.
आप सिंपल और लेस वाला ब्लाउज भी बनवा सकती हैं.
साड़ी और लहंगे के साथ वी गले का ब्लाउज भी एकदम परफेक्ट लगेगा.
आप स्लीवलेस बैक वी नेक भी ब्लाउज डिजाइन बनवा सकती हैं.
इस तरह के ब्लाउज डिजाइन साड़ी के साथ एकदम परफेक्ट लगेगा.
