डांडिया नाइट में लहंगे के साथ इन डिजाइन की पहनें ब्लाउज, मिलेगा एकदम परफेक्ट लुक

Shreya Pandey Source: Bollywoodlife.com | Sep 22, 2025

अगर आप हॉट और खूबसूरत ब्लाउज डिजाइन बनवाना चाहती हैं तो इन्हें ट्राई कर सकती हैं.

Source: Bollywoodlife.com

इन ब्लाउज डिजाइन में आप बेहद बोल्ड और खूबसूरत नजर आएंगी.

Source: Bollywoodlife.com

आप फीति वाली ब्लाउज बनवा सकती हैं, ये साड़ी और लहंगे के साथ बहुत शानदार लुक देगा.

Source: Bollywoodlife.com

आप सिंपल और लेस वाला ब्लाउज भी बनवा सकती हैं.

Source: Bollywoodlife.com

साड़ी और लहंगे के साथ वी गले का ब्लाउज भी एकदम परफेक्ट लगेगा.

Source: Bollywoodlife.com

आप स्लीवलेस बैक वी नेक भी ब्लाउज डिजाइन बनवा सकती हैं.

Source: Bollywoodlife.com

इस तरह के ब्लाउज डिजाइन साड़ी के साथ एकदम परफेक्ट लगेगा.

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: अंकिता लोखंडे की तरह फ्लोरल प्रिंटेड टॉप पहनकर पार्टी में ढा देंगी कहर

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.