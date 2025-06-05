Eid al-Adha पर स्टाइलिश सूट के साथ पहनें ऐसी चांद बालियां, लगेंगी चांद जैसी सुंदर
Shreya Pandey
| Jun 05, 2025
ईद उल-अजहा यानी बकरीद 6 जून को है. इसे बहुत धूम-धाम से मनाया जाता है.
ईद उल-अजहा के दिन आप खूबसूरत लगने के लिए सूट के साथ चांद बालियां भी पहन सकती हैं.
आप सूट के साथ स्टोन वाली बालियां पहन सकती हैं.
फेस्टिवल में आप मोतियों वाली चांद बाली भी पहन सकती हैं.
बकरीद पर आप इस तरह की चांद बाली भी कैरी कर सकती हैं.
हैवी सूट के साथ आप नग वाली इयररिंग भी पहन सकती हैं.
ट्रेडिशनल ड्रेस के साथ आप ऑक्सीडाइज इयररिंग भी कैरी कर सकती हैं.
