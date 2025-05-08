शादियों में रॉयल लुक के लिए पहनें नीता अंबानी की ये डिजाइनर साड़ियां

शादियों में रॉयल लुक के लिए पहनें नीता अंबानी की ये डिजाइनर साड़ियां
Shreya Pandey
| May 08, 2025
मुकेश अंबानी की पत्नी नीता अंबानी बेहद खूबसूरत और हसीन हैं.
नीता अंबानी का लुक एकदम रॉयल है. नीता एकदम महारानी की तरह लगती हैं.
शादियों में अगर आप रॉयल लुक में दिखना चाहती हैं तो आप इन साड़ी को पहन सकती हैं.
शादी में आप नीता की तरह रेड प्रिंट वाली हैवी साड़ी पहन सकती हैं.
वेडिंग सीजन के लिए सिल्क में भी साड़ी पहन सकती हैं.
महिलाओं के लिए नीता की तरह चुनरी बॉर्डर वाली साड़ी भी परफेक्ट है.
शादी में हैवी लुक के लिए आप नीता के इस लुक को रिक्रिएट कर सकती हैं.
