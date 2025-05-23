बहन की हल्दी सेरेमनी में पहनें ऐसी डिजाइनर साड़ियां, बेहद खूबसूरत आएंगी फोटोज
Shreya Pandey
| May 23, 2025
अगर आप बहन की हल्दी सेरेमनी में सुंदर लगना चाहती हैं तो इन एक्ट्रेस की तरह साड़ी पहन सकती हैं.
हल्दी सेरेमनी में स्लिम लड़कियां अनन्या पांडेय की तरह साड़ी पहन सकती हैं,
हल्दी के लिए माधुरी की साड़ी भी परफेक्ट है.
हल्दी में आप एक्ट्रेस की तरह सिल्क साड़ी पहन सकती हैं.
वेडिंग सीजन में आप श्वेता तिवारी की तरह बॉर्डर वाली साड़ी भी पहन सकती हैं.
बोल्ड लुक के लिए आप रकुल प्रीत की तरह मिरर वाली साड़ी भी पहन सकती हैं.
शादियों में आप कियारा की तरह साड़ी पहन सकती हैं.
