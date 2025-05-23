बहन की हल्दी सेरेमनी में पहनें ऐसी डिजाइनर साड़ियां, बेहद खूबसूरत आएंगी फोटोज

Shreya Pandey Source: Bollywoodlife.com | May 23, 2025

अगर आप बहन की हल्दी सेरेमनी में सुंदर लगना चाहती हैं तो इन एक्ट्रेस की तरह साड़ी पहन सकती हैं.

Source: Bollywoodlife.com

हल्दी सेरेमनी में स्लिम लड़कियां अनन्या पांडेय की तरह साड़ी पहन सकती हैं,

Source: Bollywoodlife.com

हल्दी के लिए माधुरी की साड़ी भी परफेक्ट है.

Source: Bollywoodlife.com

हल्दी में आप एक्ट्रेस की तरह सिल्क साड़ी पहन सकती हैं.

Source: Bollywoodlife.com

वेडिंग सीजन में आप श्वेता तिवारी की तरह बॉर्डर वाली साड़ी भी पहन सकती हैं.

Source: Bollywoodlife.com

बोल्ड लुक के लिए आप रकुल प्रीत की तरह मिरर वाली साड़ी भी पहन सकती हैं.

Source: Bollywoodlife.com

शादियों में आप कियारा की तरह साड़ी पहन सकती हैं.

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: वीकेंड में चुपचाप देख डालें ये रोमांटिक थ्रिलर फिल्में, प्यार से उठ जाएगा विश्वास

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.