पार्टियों में गॉर्जियस लुक के लिए पहनें नितांशी गोयल की ये ड्रेसेस, वेस्टर्न लुक में लगेंगी कयामत

Shreya Pandey Source: Bollywoodlife.com | May 15, 2025

अगर आप पार्टी में खूबसूरत और बोल्ड लगना चाहती हैं तो इन नितांशी गोयल की इन खूबसूरत ड्रेस को ट्राई कर सकती हैं.

नितांशी गोयल बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत एक्ट्रेसेज में एक हैं. इन्होंने लापता लेडीज में शानदार भूमिका निभाई थी.

नितांशी का फैशन सेंस बेहद कमाल का है. ये सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव रहती हैं.

पार्टी के लिए आप के ब्लैक टॉप और मिनी स्कर्ट भी पहन सकती हैं. इसमें भी आप बोल्ड लगेंगी.

आप पार्टी में एक्ट्रेस की तरह डाउन शोल्डर ड्रेस कैरी कर सकती हैं. ऐसे ड्रेस में आप बहुत प्यारी लगेंगी.

पार्टी में आप एक्ट्रेस की तरह ब्लैक ऑफ शोल्डर मैक्सी ड्रेस पहन सकती हैं.

पार्टी में रॉयल लुक के लिए आप ब्ल्यू कलर का टैंक टॉप और स्कर्ट भी कैरी कर सकती हैं.

