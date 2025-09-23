गरबा नाइट में ड्रेस के साथ पहनें ये चांदबालियां, देखें बेस्ट डिजाइन्स
Shreya Pandey
| Sep 23, 2025
डांडिया में सबसे खूबसूरत लुक के लिए आप इस डिजाइन के खूबसूरत चांद बालियां पहन सकती हैं.
ये चांद बालियां आपकी खूबसूरती को और भी बढ़ा देंगी, जिससे आप बेहद खूबसूरत नजर आएंगी.
आप ड्रेस के साथ इस डिजाइन की चांद बाली पहन सकती हैं.
आप ड्रेस के साथ स्टोन वाली इयररिंग भी कैरी कर सकती हैं.
आप अपने ड्रेस के साथ मोती वाले इयररिंग भी पहन सकती हैं.
आप इस डिजाइन के भी चांद बाली पहन सकती हैं.
आप हैवी लुक के लिए इस तरह का बाली भी कैरी कर सकती हैं.
