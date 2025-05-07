अपनी बेस्ट फ्रेंड के शादी में पहनें ये लेटेस्ट साड़ियां, बारातियों की नहीं हटेगी नजर

अपनी बेस्ट फ्रेंड के शादी में पहनें ये लेटेस्ट साड़ियां, बारातियों की नहीं हटेगी नजर
Shreya Pandey
Source:
Bollywoodlife.com
| May 07, 2025
आप अपनी दोस्त की शादी में सबसे ज्यादा खूबसूरत और हसीन लगना चाहती हैं तो इन एक्ट्रेसेस की तरह साड़ी पहन सकती हैं.
इन साड़ी में आप बेहद खूबसूरत और प्यारी नजर आएंगी. आपको लोग देखते रह जाएंगे.
आप श्रद्धा कपूर की तरह रेड कट आउट साड़ी और हैवी ब्लाउज पहन सकती हैं.
हॉट और बोल्ड लुक के लिए आप ब्लैक साड़ी भी कैरी कर सकती हैं.
सिंपल और रॉयल लुक के लिए आप ब्लू कलर की सिंपल साड़ी पहन सकती हैं. इसमें आप बहुत खूबसूरत लगेंगी.
अगर आप अपनी फ्रेंड की शादी में हैवी लुक चाहती हैं तो आप दीपिका के लुक को क्रिएट कर सकती हैं.
वेडिंग सीजन में आप जान्हवी की तरह खूबसूरत साड़ी भी कैरी कर सकती हैं. इसमें आप हुस्नपरी लगेंगी.
