दीदी की शादी में पहनें ये स्टाइलिश लहंगे, हिरोइनों से नहीं लगेंगी कम
Shreya Pandey
Source:
Bollywoodlife.com
| May 02, 2025
अगर आप अपनी दीदी की शादी में लहंगा पहनना चाहती हैं तो इन एक्ट्रेस की तरह ट्राई कर सकते हैं.
शादी में आप श्रद्धा कपूर की तरह व्हाइट लहंगा पहन सकती हैं.
दीदी की शादी में खूबसूरत लगने के लिए आप अनन्या पांडेय की तरह लहंगा पहन सकती हैं.
शादी में आप काजोल की बेटी की तरह सिंगल स्ट्रैप वाला ब्लाउज और लहंगा पहन सकती हैं.
रश्मिका मंदाना की तरह आप कढ़ाई वाला लहंगा कैरी कर सकती हैं.
शिल्पा शेट्टी का फैशन सेंस कमाल का है. आप एक्ट्रेस की तरह येलो लहंगा पहन सकती हैं.
शादी में सबसे हॉट और बोल्ड लिखने के लिए आप ब्लैक लहंगा पहन सकती हैं.
