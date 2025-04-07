नाईट पार्टी या क्लब में पहनें हुमा कुरैशी की ये स्टाइलिश वेस्टर्न ड्रेसेस, आशिकों की नहीं हटेगी नजर
Shreya Pandey
| Apr 07, 2025
हुमा कुरैशी बॉलीवुड की खूबसूरत और बोल्ड एक्ट्रेस हैं.
हुमा सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव रहती हैं और फोटोज शेयर करती हैं.
आप पार्टी या नाईट क्लब के लिए हुमा की तरह वेस्टर्न ड्रेस ट्राई कर सकती हैं. यह आपके लुक में चार चांद लगा देगा.
पार्टी में आप एक्ट्रेस की तरह हाई थाई स्लिट ड्रेस पहन सकती हैं. इसमें आप बहुत हॉट नजर आएंगी.
पार्टी के लिए हाई थाई मैक्सी ड्रेस भी बेस्ट है. इसमें भी आप बहुत सुंदर लगेंगी.
क्लब के लिए बॉडीकॉन ड्रेस भी शानदार है, यह आपके फिगर को निखार के सामने लाएगा.
पार्टी में ब्लैक ड्रेस भी शानदार लुक देता है. इसे भी आप कैरी कर सकती हैं.
