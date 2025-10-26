वेडिंग पार्टी में दिखना है सबसे अलग, इस बोल्ड ब्लैक लुक में छा जाएंगी, रश्मिका मंदाना के स्टाइल से लें इंस्पिरेशन
Masummba Chaurasia
| Oct 26, 2025
रश्मिका मंदाना का ये ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंटेड ड्रेस इंडो-वेस्टर्न फील दे रहा है. इसे शादी, पार्टी या कॉकटेल नाइट के लिए ट्राई कर सकती हैं.
ब्लैक कलर हमेशा से क्लासी रहा है. इस ड्रेस में व्हाइट पैटर्न इसे और मॉडर्न टच दे रहा है.
रश्मिका के ब्लाउज में गोल्ड और पर्ल एंब्रॉयडरी का कॉम्बिनेशन है, जो पूरे लुक को रॉयल बना रहा है.
ड्रेप स्कर्ट लुक इस आउटफिट को साड़ी जैसी एलीगेंट फील दे रहा है, जो ट्रेंडी भी है और कम्फर्टेबल भी है.
उन्होंने हैवी नेकपीस और लॉन्ग ईयररिंग्स पहने हैं, जो ब्लैक आउटफिट के साथ गॉर्जियस कॉन्ट्रास्ट क्रिएट कर रहा है.
ट्रेडिशनल आउटफिट के साथ हाई हील ब्लैक बूट्स का कॉम्बो बेहद अनोखा और स्टाइलिश लग रहा है.
रश्मिका ने बालों को स्लीक बन में बांधा है, जिससे उनका लुक और भी पॉलिश्ड नजर आ रहा है.
न्यूड मेकअप, शाइनी आईशैडो और ग्लॉसी लिप्स इस डार्क लुक में परफेक्ट बैलेंस बना रहे हैं.
